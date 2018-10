Barzagli indica la rotta: «Young Boys? Tre punti, grazie Marotta perché…»

Le parole di Barzagli in vista della sfida Champions di domani tra Juventus e Young Boys allo Stadium

Andrea Barzagli presenta in conferenza stampa la prossima sfida di Champions League in programma tra Juventus e Young Boys domani pomeriggio alle ore 18:55. La sfida dello Juventus Stadium sarà valida per la seconda giornata del girone e Barzagli confida nei tre punti: «Sarà importantissimo vincere domani per rimanere a punteggio pieno. Sarà una partita insidiosa, come tutte quelle di Champions League dove ci sono squadre con grande entusiasmo. L’ovazione dell’Allianz Stadium è stata una grande emozione. Non capita spesso e mi sono goduto gli applausi».

Prosegue Barzagli, parlando dell’evoluzione bianconera nel corso delle ultime sessioni di mercato così come dell’addio di Giuseppe Marotta che lo portò in bianconero sette anni addietro: «Devo dare sempre il mio meglio per questa maglia e per la squadra. E’ un’annata nuova, diversa, con grandi motivazioni e la voglia di arrivare fino in fondo in questa competizione. Sono migliorato a livello fisico, molto più preparato e allenato rispetto a qualche anno fa. Marotta mi ha portato alla Juve in un momento non facile della mia carriera. Lo ringrazio e gli faccio un grande in bocca al lupo».

