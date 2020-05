Barzagli, l’addio alla Juve apre nuovi scenari: e quel feeling con Allegri potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola

Una nuova vita per Andrea Barzagli. L’ex difensore della Juventus – come riportato da La Gazzetta dello Sport – ha deciso di dire addio al club bianconero per poter stare con la famiglia.

Entrato in corsa nello staff di Sarri – si legge sulla rosea – ha aiutato il tecnico con lo spogliatoio. In futuro, però, potrebbe riunirsi di nuovo con Massimiliano Allegri, il vecchio maestro in bianconero.