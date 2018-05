Il Milan cerca nuovi affari low cost. I rossoneri sarebbero sulle tracce di Las Dost, punta dello Sporting Lisbona

Il Milan è alla ricerca di rinforzi low cost e pensa a Bas Dost. Il club rossonero, in attesa di sistemare le questioni societarie e le questioni con la Uefa, si muove sul mercato. Prima dei colpi ‘importanti’ c’è stato spazio per i colpi a costo zero. Il Milan ha già tesserato Ivan Strinic, terzino sinistro, e Pepe Reina, portiere. Il club rossonero ha messo gli occhi su Juraj Kucka, ex centrocampista proprio del Milan e ora di proprietà del Trabzonspor. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Portogallo, il Milan cerca una nuova punta e valuta Dost.

Il centravanti classe 1989 ha segnato 34 gol in 49 presenze tra campionato e coppe con la maglia dello Sporting Lisbona e potrebbe andare via a costo zero. Il giocatore ha un contratto fino al 2020 con i lusitani ma, secondo Record, sta cercando di liberarsi a costo zero dopo gli scontri con i tifosi. Il centravanti olandese è pronto allo ‘scontro’ con il suo club per ottenere la risoluzione contrattuale. Il Milan è sulle tracce del possente centravanti olandese e in caso di divorzio dallo Sporting Lisbona potrebbe avviare i contatti per portare Dost in rossonero a costo zero.