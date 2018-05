Kucka per il Milan: lo slovacco può essere il vice-Kessie

Ritorno in rossonero per Juraj Kucka? Il centrocampista, ceduto al Trabzonspor, potrebbe tornare al Milan: le ultimissime

Il Milan può riportare alla base Juraj Kucka. Il centrocampista centrale ex Genoa è stato ceduto dai rossoneri in estate al Trabzonspor per 6 milioni di euro. Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa far rifiatare Franck Kessie, uno dei più utilizzati da Montella e Gattuso nella passata stagione, e potrebbe puntare su un cavallo di ritorno.

Secondo Il Corriere dello Sport, Juraj Kucka, per caratteristiche, potrebbe essere adatto a ricoprire il ruolo di vice-Kessie. Il giocatore slovacco ha giocato 25 partite e segnato 3 gol nel campionato turco e dopo un anno di ‘esilio’ potrebbe tornare al Milan. Il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo dai rossoneri che dovrebbero riacquistarlo dai turchi. Il Trabzonspor difficilmente lo lascerà partire per una cifra inferiore ai 6 milioni, ovvero il prezzo pagato in estate per averlo dal Milan.