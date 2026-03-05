Bastoni non si tocca! Anche Gattuso a sostegno del difensore dell’Inter: il retroscena sull’incontro avvenuto tra i due dopo i fischi

Bastoni non si tocca! Anche Gattuso a sostegno del difensore dell’Inter: il retroscena sull’incontro avvenuto tra i due e sulla prossima convocazione

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, sta affrontando un periodo difficile, con i fischi dei tifosi che lo hanno accompagnato nelle trasferte di Lecce e Como. La contestazione è legata alla sua controversa esultanza dopo l’espulsione di Kalulu nel derby d’Italia, una situazione che ha alimentato polemiche e critiche nei suoi confronti. Tuttavia, il difensore azzurro può contare sul supporto di diverse figure, tra cui il ct della Nazionale Rino Gattuso, che ha voluto parlare direttamente con il difensore per rassicurarlo e confermare la sua fiducia.

Gattuso, che ha sempre dimostrato una forte empatia verso i suoi giocatori, ha parlato a quattr’occhi con Bastoni dopo il caso scoppiato in seguito al derby. Il tecnico della Nazionale, consapevole della pressione che il difensore sta vivendo, ha voluto rassicurarlo sul suo futuro in azzurro, dicendogli che la sua posizione non è in discussione. In effetti, Bastoni è considerato uno dei punti di forza della difesa italiana e sarà probabilmente un elemento fondamentale nei prossimi impegni. A confermare questa fiducia, La Gazzetta dello Sport ha riportato che il ct della Nazionale ha avuto una conversazione personale con il difensore per confermare il suo pieno supporto.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nel frattempo, Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, sta monitorando attentamente la situazione del suo difensore. Nonostante i fischi ricevuti, Chivu non ha mai visto Bastoni abbattuto e ha continuato a dargli fiducia. Il giovane difensore, che si è sempre distinto per la sua forza mentale, è pronto a superare questo momento difficile con il supporto del suo allenatore e dei compagni di squadra. L’Inter resta convinta delle sue qualità e sa che Bastoni ha tutte le carte in regola per dimostrare il suo valore nei prossimi mesi.

La sfida contro la Fiorentina del 22 marzo rappresenterà un momento cruciale per il difensore nerazzurro, che spera di chiudere questa pagina difficile e di ritrovare la serenità, con la speranza che anche i tifosi tornino a sostenerlo. Gattuso è fiducioso che la situazione si risolverà positivamente e che Bastoni tornerà a brillare in campo, sia con l’Inter che con la Nazionale.