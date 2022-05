Bastoni: «Due trofei a casa, speriamo in un regalo del Milan». Le parole del difensore nerazzurro

Alessandro Bastoni ha parlato a Mediaset.

Le sue parole: «Non era facile, visto che tutti ci davano per perdenti viste le cessioni che ci sono state. Siamo stati bravi, abbiamo portato a casa due trofei e vedremo domenica come andrà per il terzo. Abbiamo lasciato diversi punti, non solo a Bologna. Ma ora è inutile guardare al passato, dobbiamo pensare a vincere domenica, sperando in un regalo».