Bastoni, parla l’agente: «Felice all’Inter. Rispettiamo i contratti»

Tullio Tinti, procuratore di Alessandro Bastoni, ha parlato del possibile futuro del centrale difensivo dell’Inter

FEDELTA’ NERAZZURRA – «Bastoni ha firmato un contratto tre mesi fa, il Newcastle non l’ho ancora sentito. Lui è felicissimo di stare all’Inter, non c’è questo problema. Le società di calcio sono aziende e devono fare i conti: la proprietà cinese ha problemi, o vende o deve arrangiarsi in un altro modo. Sono società private, le gestiscono le proprietà. Una cessione di Alessandro? Prenderemmo in esame le cose, ma lui ha firmato un contratto e io e i miei calciatori li rispettiamo. Lui è tifoso dell’Inter fin da bambino, il problema non esiste».