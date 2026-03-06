Bastoni, scoppia un altro caso: “È inaccettabile”

Dopo le polemiche per la simulazione in Inter-Juventus, il difensore nerazzurro è sempre al centro del dibattito

Sembra non avere pace Alessandro Bastoni. Dal giorno di Inter-Juventus sono passate ormai tre settimane, ma la sua caduta dopo l’intervento di Kalulu che ha portato all’espulsione del difensore bianconero, con tanto di esultanza dello stesso Bastoni, continua a far discutere.

Polemiche su polemiche, accuse e difese, neanche si fosse davanti ad un processo per chissà quale reato. Ora al centro del dibattito ci sono i fischi che piovono sulla testa del calciatore interista un po’ in tutti gli stadi. Ha iniziato il pubblico di Lecce, una settimana dopo il derby d’Italia, si è proseguito martedì scorso durante Como-Inter: i tifosi avversari non perdonano Bastoni e lo dimostrano ricoprendolo di fischi.

Un duplice episodio che sta facendo discutere, con diversi addetti ai lavori che hanno scelto di prendere le difese del calciatore. Tra questi anche il presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno. Sono dure le sue parole rilasciate durante l’evento Women4Football.

L’AIC difende Bastoni: “Fischi inaccettabili”

Calcagno scende in campo in difesa di Bastoni, definendo inaccettabili i fischi e gli eccessi nei confronti del difensore dell’Inter.

Secondo il presidente dell’AIC “la reazione è stata decisamente esagerata, purtroppo viviamo in un mondo che tende agli eccessi”. Le dichiarazioni continuano sulla stessa lunghezza d’onda e vanno in difesa del calciatore: “Alessandro ha ammesso di aver sbagliato e nonostante ciò continua a subire un accanimento eccessivo, dovuto probabilmente alla grande esposizione mediatica”.

Calcagno quindi conclude: “Bastoni è uno dei giocatori più importanti e gioca nella squadra prima in classifica. Sono convinto che l’integrità dimostrata lungo la sua intera carriera sia il valore principale che, alla lunga, prevarrà sulle polemiche”. Parole che arrivano alla fine di una settimana in cui si è molto discusso dei fischi dei tifosi del Como e nella quale si è anche tornato a sollevare il tema della convocazione in Nazionale.

Gattuso da questo punto di vista non ha mai mostrato dubbi al riguardo: Bastoni fa parte dell’Italia e il ct non ha alcuna intenzione di rinunciarci, anzi punta anche su di lui per staccare il pass per i prossimi mondiali. A dimostrazione ci sono anche le parole di Gigi Buffon secondo cui il difensore dell’Inter “sta pagando molto più delle sue colpe”.