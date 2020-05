Baumgartner: «Sconfitta meritata, ma che bello tornare a giocare…» – VIDEO

Christoph Baumgartner, centrocampista dell’Hoffeinheim, ha parlato dopo la brutta sconfitta contro l’Herta Berlino

L’Hoffenheim è uscito con le ossa rotta dal confronto con l’Herta Berlino. Un 0-3 subito in casa che non lascia spazio ad appelli e rende amaro il ritrono in campo dei biancoazzurri dopo tanto tempo. Queste le parole di Christoph Baumgartner dopo il match.

«Partita davvero difficile contro l’Herta. Lo stato di forma non era dei migliori ma i nostri avversari hanno meritato la vittoria. Giocare senza tifosi è molto strano ma siamo felici di essere tornati a giocare».