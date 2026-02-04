Connect with us
Bayern Monaco, blindato Upamecano: intesa fino al 2030! Respinto il possibile assalto di quel top club

3 ore ago

Upamecano

Bayern Monaco, blindato Upamecano: intesa fino al 2030! Respinto il possibile assalto di quel top club europeo: i dettagli dell’accordo

Il Bayern Monaco blinda la difesa: è fatta per il rinnovo di Dayot Upamecano fino al 2030. Secondo Fabrizio Romano, il centrale francese firmerà a breve un accordo che include una clausola rescissoria. Una mossa che spegne le voci di mercato attorno ai Bavaresi, smentendo anche l’esistenza di offerte concrete da parte del Real Madrid.

PAROLE – «🚨🔐 Dayot Upamecano firmerà formalmente a breve il suo nuovo contratto con il Bayern fino a giugno 2030.
Articolo esclusivo sul nuovo accordo accettato, confermato al 100%, Upa è pronta a mettere nero su bianco.
Ci sarà una clausola rescissoria + molti club erano interessati, nessuna offerta dal Real Madrid».

