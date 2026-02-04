Bayern Monaco
Bayern Monaco, blindato Upamecano: intesa fino al 2030! Respinto il possibile assalto di quel top club europeo: i dettagli dell’accordo
Il Bayern Monaco blinda la difesa: è fatta per il rinnovo di Dayot Upamecano fino al 2030. Secondo Fabrizio Romano, il centrale francese firmerà a breve un accordo che include una clausola rescissoria. Una mossa che spegne le voci di mercato attorno ai Bavaresi, smentendo anche l’esistenza di offerte concrete da parte del Real Madrid.
🚨🔐 Dayot Upamecano will formally sign soon his new deal at Bayern until June 2030.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2026
Exclusive story on new deal accepted, 100% confirmed, Upa’s ready to put pen to paper.
There will be release clause + many clubs were keen, no bid from Real Madrid.
🎥 https://t.co/2bSHog97ij pic.twitter.com/6ZOLwYPtAV
PAROLE – «🚨🔐 Dayot Upamecano firmerà formalmente a breve il suo nuovo contratto con il Bayern fino a giugno 2030.
Articolo esclusivo sul nuovo accordo accettato, confermato al 100%, Upa è pronta a mettere nero su bianco.
Ci sarà una clausola rescissoria + molti club erano interessati, nessuna offerta dal Real Madrid».
