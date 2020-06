Bayern Monaco campione di Germania: è il 30esimo titolo – VIDEO

Il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania per la trentesima volta: decisiva la vittoria per 1-0 sul Werder Brema – VIDEO

Il Bayern Monaco è campione di Germania per la trentesima volta nella sua storia. Decisiva la vittoria per 1-0 in casa del Werder Brema (gol di Robert Lewandowski), che ha permesso un distacco di dieci punti sul Borussia Dortmund a due giornate dalla fine della stagione.

È l’ottavo titolo consecutivo per la squadra di Hans Flick, la cui attenzione sarà interamente dedicata al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea.