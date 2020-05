Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha commentato la vittoria ottenuta in campionato contro l’Eintracht Francoforte – VIDEO

Il Bayern Monaco continua la corsa solitaria al titolo della Bundesliga grazie alla sonora vittoria per 5-2 contro l’Eintracht Francoforte.

Hans Flick, allenatore del club bavarese, ha commentato così il successo ottenuto in casa: «Volevamo tenere in mano il gioco e ci siamo riusciti. Dopo il 3-0 potevamo fare meglio, abbiamo sbagliato alcune cose. Muller? Impressionante, gli faccio i complimenti per l’ottima prestazione».