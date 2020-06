Bayern Monaco, Flick batte ogni record: «Stagione fantastica» – VIDEO

Hans Flick ha festeggiato la conquista della Bundesliga 2019/20: le dichiarazioni dell’allenatore del Bayern Monaco – VIDEO

Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha commentato la vittoria della Bundesliga 2019/20: «Sono solo orgoglioso di come ci siamo presentati negli ultimi mesi. La stagione è andata perfettamente per noi».

«Naturalmente eravamo molto sollevati di poter continuare a giocare dopo la pausa per il Coronavirus. La Bundesliga è andata avanti in Europa, anche questo è stato un risultato eccezionale. A questo proposito è un campionato molto speciale per noi»