Bayern Monaco, Flick: «Gnabry è tornato. Davies? Fuori 6-8 settimane»

Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca.

LOKOMOTIV MOSCA – «Una delle squadre più costanti in Russia. Hanno qualità e dobbiamo stare attenti, senza perdere palla».

DAVIES INFORTUNATO – «Fa parte dello sport, non tutto va sempre come vorresti. Non è grave, ma starà fuori per sei-otto settimane».

GNABRY E SANÈ – «È un’opzione: è stato fuori per quattro o cinque-giorni ma ha lavorato a casa. È tornato anche Sané, finalmente abbiamo più opzioni nel ruolo».