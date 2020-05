Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, commenta la vittoria conquistata in Bundesliga contro l’Union Berlino – VIDEO

Il Bayern Monaco ha riassaporato il dolce profumo della Bundesliga battendo per 2-0 i padroni di casa dell’Union Berlino, nel corso della 26a giornata di campionato. Un risultato che soddisfa il tecnico bavarese Hansi Flick.

«È stata una vittoria meritata nonostante una gara complicata. Devo complimentarmi con la mia squadra per come ha giocato i novanta minuti. Non era facile dopo una lunga pausa, quindi alla fine sono soddisfatto del risultato», ha concluso il tecnico del Bayern Monaco.