Bayern Monaco, Flick: «Titolo già deciso? Assurdità» – VIDEO

Hans Dieter Flick ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-0 rifilato allo Schalke 04: queste le parole del tecnico dei bavaresi.

«Non sono del tutto soddisfatto di quello che abbiamo mostrato. Abbiamo segnato quattro gol, ma avremmo dovuto fare meglio quando avevamo il possesso. In fase difensiva abbiamo concesso alcune azioni allo Schalke, a volte in modo troppo agevole. Sono comunque molto soddisfatto dei nove punti che abbiamo ottenuto nelle ultime tre partite. Dopo le due sconfitte a Kiel a Mönchengladbach, era importante ritrovare una certa stabilità. Ora abbiamo concesso zero gol per la seconda volta consecutiva»