Bayern Monaco, le ultime sul futuro di Lewandowski

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il futuro di Lewandowski potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco: l’attaccante polacco vorrebbe trattare un rinnovo contrattuale

Sky Sport e il giornalista Fabrizio Romano hanno fatto chiarezza sul futuro di Robert Lewandowski con il Bayern Monaco.

L’attaccante in scadenza nel 2023, avrebbe chiesto un nuovo contratto alla società. Situazione che ancora non si è mossa e non sono stati avviati i contatti al momento con il suo entourage.