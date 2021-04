Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick in conferenza stampa ha dichiarato che Serge Gnabry molto probabilmente domani sera non scenderà in campo contro il PSG

L’attaccante è alle prese con un forte mal di gol che lo mette in dubbio. Se non dovesse recuperare, al suo posto dovrebbe giocare Eric Maxim Choupo-Moting.