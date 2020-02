Bayern Monaco: i rischi con Kimmich e Thiago Alcantara in mediana

Thiago Alcantara e Kimmich danno tanta qualità al centrocampo del Bayern Monaco. Portano però qualche scompenso difensivo

Il Bayern Monaco ha affrontato il top match contro il Lipsia con Kimmich e Thiago Alcantara davanti alla difesa. Era un 4231 con Goretzka vertice alto. L’uscita palla dei bavaresi è stata strepitosa, ha costantemente fatto girare a vuoto la pressione Lipsia (d’altronde, il tasso tecnico era elevatissimo).

Tuttavia, si tratta di una mediana leggerina difensivamente, a volte è complicato gestire le transizioni negative. E infatti gli ospiti hanno creato molto in ripartenza. Insomma, in vista del match contro il Chelsea, il Bayern dovrà essere bravo a non patire troppo per vie centrali. I bavaresi non sempre sono irreprensibili a palla persa, quindi bisognerà coprire gli spazi centrali.