Kahn: «Fiducia a Nagelsmann, ma siamo tutti poco soddisfatti e di cattivo umore»

Oliver Kahn, ex portiere e ora dirigente del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di Nagelsmann. Le sue dichiarazioni:

«In questo momento non stiamo trattando con nessun altro allenatore, abbiamo totale fiducia in Julian. Ovviamente siamo tutti poco soddisfatti e di cattivo umore, dobbiamo vederci chiaro in questa situazione. E pensare che non appena comincerà la partita contro il Bayer Leverkusen dovremo andare subito tutti all’attacco».