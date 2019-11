Bayern Monaco, Kovac non è più l’allenatore dei bavaresi

Niko Kovac non è più l’allenatore del Bayern Monaco: divorzio tra tecnico e club dopo la sconfitta pesante con l’Eintracht. Il comunicato

Dopo le voci sull’esonero, arriva l’ufficialità: interrotti i rapporti tra Niko Kovac e il Bayern Monaco. Fatale per il tecnico il ko contro l’Eintracht Francoforte in campionato (5-1).

Ecco il comunicato dei bavaresi: «Niko Kovač non è più l’allenatore del Bayern Monaco. Questo è ciò che Uli Hoeneß, presidente dell’FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, CEO dell’FC Bayern, Hasan Salihamidžić, direttore sportivo dell’FC Bayern, hanno stabilito domenica con Niko Kovač in comune accordo». Tra i nomi per la panchina spiccano i profili di José Mourinho e Massimiliano Allegri.