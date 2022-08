Bayern Monaco, Lewandowski torna a salutare la squadra. Kahn: «Resteremo in buoni rapporti»

L’attaccante Lewandowski è tornato in Germania per salutare gli ormai suoi ex compagni del Bayern Monaco

Dopo il trasferimento al Barcellona, Robert Lewandowski è tornato in Germania per salutare gli ormai suoi ex compagni del Bayern Monaco. Ai canali ufficiali del club, Oliver Kahn ha commentato il gesto del polacco.

LE PAROLE – «È stato bello che Robert si sia fermato di nuovo nel mio ufficio. Abbiamo parlato di tutto, ci siamo lasciati in buoni rapporti e resteremo in contatto in futuro. Robert e l’FC Bayern, quella era ed è una storia speciale e di successo. Gli auguriamo tutto il meglio per l’FC Barcelona».