Il Bayern Monaco non vuole vendere Lewandowski: si tratta il rinnovo. E il polacco non sembra intenzionato a forzare la mano

Come riportato da Sky Sport il Bayern Monaco non vuole cedere Robert Lewandowski. I campioni di Germania in carica hanno già comunicato sia pubblicamente che privatamente all’entourage del attaccante la volontà di trattenere il giocatore.

Si allontana, dunque, l’ipotesi di vederlo al Barcellona nella prossima stagione. In tal senso sarà solo il numero 9 a poter forzare la mano, ma la sensazione è che questo non succederà. Più facile a questo punto si trovi un’intesa per il rinnovo.