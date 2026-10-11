Bayern Monaco, altra frenata! Con l’Augsburg finisce 2-2: Kompany tra rimpianti e fuorigioco, ecco cosa è successo!

Il Bayern Monaco ha commesso un altro passo falso, impattando con l’Augsburg 2-2: cosa sta succedendo alla squadra di Kompany

Un pareggio rocambolesco che lascia l’amaro in bocca. Il Bayern Monaco impatta per 2-2 sul campo dell’Augsburg nel derby bavarese di Bundesliga, incappando in un nuovo passo falso dopo quello registrato contro lo Schalke. Nonostante una prestazione condotta all’attacco con 29 tiri complessivi, due pali colpiti e ben quattro reti annullate per posizione di fuorigioco, i campioni in carica guidati da Vincent Kompany non sono riusciti ad agguantare i tre punti. Con questo risultato, i bavaresi salgono a 11 punti in classifica (frutto di tre vittorie e due pareggi), restando a due lunghezze di distanza dal Borussia Dortmund capolista.

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L’analisi di Kompany: tra valanga offensiva e disattenzioni difensive

La gara è iniziata in salita per la compagine di Monaco, sorpresa dal gol dell’Augsburg arrivato dopo appena nove secondi dal fischio d’inizio. Al termine della sfida, il tecnico Vincent Kompany ha paragonato l’andamento della gara a «È stata una montagna russa di emozioni», aggiungendo:

«Abbiamo mandato la palla in rete sei volte, ma quattro non sono state convalidate. Non siamo contenti, perché non abbiamo vinto»

Nel commentare la prestazione dei suoi, l’allenatore belga ha evidenziato il contrasto tra l’imponente mole di gioco prodotta e le leggerezze commesse in fase di ripiegamento:

«Quando hai così tante occasioni, significa che hai fatto molte cose giuste. Ma quando commetti errori come quelli che abbiamo fatto noi, che hanno portato a due gol, allora è giusto che non abbiamo vinto. Non pensavo che ne avremmo create così tante: 29 tiri, quattro gol annullati per fuorigioco. Al momento fa male, ma dobbiamo andare avanti»

Le parole di Kane e Kimmich: sguardo alla sfida contro il Viking

La delusione per l’esito del match è stata condivisa dai senatori del gruppo. Harry Kane, autore dei due assist vincenti per Ismael Saibari e Nathaniel Brown oltre a un incrocio dei pali colpito, ha espresso grande amarezza:

«In un’altra giornata avremmo vinto. Abbiamo regalato loro due occasioni facili e ci hanno punito»

Sulla stessa lunghezza d’onda il centracampista Joshua Kimmich, che ha sottolineato il finale d’assedio: «Gli ultimi 20-30 minuti sono stati un duello di forza. È un pareggio sfortunato».

Archiviato il passo falso in campionato, per il Bayern Monaco è già tempo di proiettarsi verso le coppe europee. La squadra tornerà subito in campo martedì sera in Champions League contro il Viking, occasione ideale per riscattarsi rapidamente come auspicato dallo stesso Kompany: «Per fortuna abbiamo molte partite, quindi dobbiamo voltare pagina».