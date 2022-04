Bayern Monaco, pronto il contratto di Gravenberch: la situazione

Gravenberch si avvicina sempre di più al Bayern Monaco. Le ultime sulla situazione del centrocampista olandese

Come riferito da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco spinge per trovare l’accordo con l’Ajax per Ryan Gravenberch.

Sono a buon punto i discorsi tra il club bavarese e il giocatore: la proposta di contratto è pronta, spetta ora alle due società concludere l’accordo. Il Bayern spera di chiudere prima possibile.