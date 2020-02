Bayern Monaco RB Lipsia: le chiavi tattiche del match

Il Lipsia di Nagelsmann gioca forse la partita più interessante della stagione. Il match contro il Bayern vale buona parte di stagione

Il match tra Bayern e il Lipsia di Nagelsmann è già decisivo per le sorti della Bundesliga. La squadra del marchio Red Bull, si distingue per una pazzesca flessibilità tattica. A seconda del contesto, sa mutare la propria disposizione.

Nagelsmann svetta proprio in questo, ossia per la capacità – anche a gara in corso – di cambiare moduli e disposizioni tattiche. Il tentativo è comunque quello di applicare un’intensa pressione offensiva. Proprio per questo, sarà interessante vedere come sceglierà di affrontare il Bayern Monaco.