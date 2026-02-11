Bayern Monaco
Bayern Monaco, a che punto siamo per il rinnovo di Kane. Filtra questa sensazione per il prolungamento dell’attaccante inglese
Bayern Monaco, Harry Kane verso il rinnovo di contratto con il club bavarese. Cosa sta succedendo per l’attaccante inglese
A Monaco di Baviera non hanno dubbi: Harry Kane è il presente e il futuro del club, e ogni sforzo sarà fatto per tenerlo all’Allianz Arena il più a lungo possibile. Le indiscrezioni che arrivano dalla Germania, rilanciate con autorevolezza da Sky Sport Deutschland, disegnano uno scenario idilliaco per i tifosi del Bayern Monaco. La dirigenza tedesca ha avviato i contatti per il rinnovo contrattuale del fuoriclasse inglese, con l’obiettivo di blindare definitivamente la propria stella e allontanare qualsiasi possibile sirena di mercato.
Un dialogo “sereno”
Secondo le fonti tedesche, la trattativa è caratterizzata da una “serenità reciproca“. Non c’è ansia, né fretta, ma la ferma volontà di entrambe le parti di proseguire un rapporto che si è rivelato vincente fin dal primo giorno. Il club bavarese si dice “tranquillo” sulla situazione: Kane capace di abbinare una finalizzazione letale a una visione di gioco da trequartista puro, si sente al centro del progetto tecnico e perfettamente integrato nella vita tedesca.
Una macchina da gol inarrestabile
A spingere verso la firma e a rendere il rinnovo una priorità assoluta sono i numeri, che definire impressionanti è riduttivo. In questa stagione, l’ex Tottenham sta viaggiando a ritmi alieni, confermando il suo status di miglior numero 9 al mondo. Il tabellino recita: 38 gol in appena 33 partite stagionali. Una media realizzativa superiore a un gol a partita che lo proietta non solo in vetta alla classifica marcatori della Bundesliga, ma lo candida prepotentemente per la Scarpa d’Oro.
Avanti insieme
Con queste statistiche, Kane non è solo un finalizzatore, ma il leader tecnico ed emotivo della squadra. Il rinnovo appare quindi come la naturale conseguenza di un dominio sul campo. Il Bayern vuole costruire i successi dei prossimi anni attorno al suo “Uragano“, e la sensazione è che la firma sia solo una questione di tempo.