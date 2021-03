Bayern Monaco, Sané: «Tutto può succedere, l’andata non significa nulla»

Leroy Sané ha parlato alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio

Leroy Sané, esterno d’attacco del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Lazio.

LEGGI LA CONFERENZA SU LAZIO NEWS 24

GARA – «Giocare in Champions è il raggiungimento di un obiettivo importante per me, come per ogni calciatore. Con la Lazio può succedere di tutto. Perché abbiamo fatto dei gol nel match d’andata, non significa che sia tutto già deciso. Tutti sono molto motivati e hanno preso seriamente la sfida».