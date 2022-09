Bayern Monaco, spettacolo Sané a San Siro: «Talento infinito»

Serata monumentale quella del fuoriclasse del Bayern Monaco Sané contro l’Inter

Il fuoriclasse del Bayern Monaco Leroy Sané ha giocato una partita perfetta in Champions League contro l’Inter. A San Siro la scena se la prende tutta lui e per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo con un 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Conferma il pensiero di Nagelsmann su di lui. E anche di molti che lo vedono da anni. Sa giocare a calcio, come si dice nell’ambiente, ma talvolta gli manca la voglia totale. Però quando ce la mette… Parte da sinistra e taglia al centro, dimostra la sua classe con il controllo sul lancio di Kimmich e l’aggiramento del portiere. E la sensibilità tecnica quando triangola con Coman in area e porta il Bayern sul 2-0, con la collaborazione di D’Ambrosio».