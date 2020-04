Bayern, Muller ha rinnovato: «Io come Xavi e Iniesta…» – VIDEO

Thomas Muller ha parlato in conferenza stampa dopo aver prolungato il suo contratto fino al 2023. Le sue parole

Negli scorsi giorni Thomas Muller ha rinnovato il proprio contratto fino al 2023 con il Bayern Monaco. Queste le parole dell’attaccante tedesco.

«Restare a lungo in un solo club è diventata una cosa molto rara, siamo delle eccezioni. Ma il mio caso non è singolo, mi vengono in mente Piqueè, Xavi e Iniesta, alcune bandiere del Barcellona. Le bandiere nel mondo del calcio saranno sempre meno».