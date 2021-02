Karl Heinz Riedle, ex attaccante biancoceleste, ha parlato a Radio Sei della sfida di Champions che vedrà la Lazio affrontare il Bayern

«Il Bayern non è imbattibile, ora sono un po’ in crisi per le assenze ma in ogni caso si può battere. La Lazio sta facendo un grande campionato a un punto dalla zona Champions, c’è una bella chance di vincere. Il Bayern ha perso a Francoforte, è una bella squadra ma se hai fiducia e coraggio puoi farcela. Bisogna affrontarli e tenerli alti, se li lasci giocare invece è difficile. Il Borussia Dortmund è stato sorpreso dalla forza della Lazio in quella prima partita, contro il Bayern la Lazio deve giocare così per avere possibilità di batterla: devi avere coraggio e non devi essere timido».