Bazzani a Juventusnews24: «Motta è la scelta giusta: è un ottimo allenatore, sta avendo delle difficoltà, ma...»

Le parole di Fabio Bazzani in esclusiva a Juventusnews24.com: ecco cosa ha detto l’ex calciatore su Thiago Motta

Fabio Bazzani ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole sul tecnico bianconero Thiago Motta.

Pensa che la scelta di affidare la panchina della Juventus a Thiago Motta, in un momento in cui occorreva invertire un trend negativo, sia stata la mossa giusta?

«Sì sì, secondo me è stata una mossa giusta perché Thiago Motta lo reputo un ottimo allenatore quindi non rinnego quello che dicevo questa estate e cioè la scelta di aver puntato su un allenatore bravo. Che stia avendo delle difficoltà è innegabile, per lui è anche la prima volta che deve gestire una squadra di quel tipo ma soprattutto anche una squadra impegnata nelle coppe dove chiaramente hai poco tempo per lavorare, devi più che altro gestire determinate situazioni e quindi ci sono insomma tante cose. È un allenatore bravo ma comunque giovane che si confronta per le prime volte con tali pressioni, con la gestione di un club di un certo tipo e che, ripeto, ha l’impegno settimanale. Per lui è quindi tutto nuovo, non è stato sicuramente fortunato nella marea di infortuni che ha avuto che lo hanno certamente un po’ destabilizzato, è chiaro però che visto che è stato scelto e preso da allenatore bravo, perché Thiago Motta è bravo, è normale che ci si aspetti che trovi più in fretta possibile le soluzioni quantomeno per rendere la Juve più competitiva».

