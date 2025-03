Beckahm sogna il grande colpo: Cristiano Ronaldo con Messi a Miami? Il suo contratto in Arabia scade e... le ultime

David Beckham prepara il grande colpo per il suo Inter Miami: Cristiano Ronaldo insieme a Lionel Messi? CR7 è in scadenza con l’Al-Nassr, le ultime

David Beckham potrebbe riuscire a portare insieme Lionel Messi e Cristiano Ronaldo all’Inter Miami, con l’intento di rendere la Major League Soccer (MLS) «più grande che mai». Beckham, co-proprietario della squadra della Florida, ha già compiuto uno dei colpi di mercato più clamorosi del calcio mondiale attirando Messi negli Stati Uniti nel 2023. Il successo dell’argentino, che ha vinto Leagues Cup, Supporters’ Shield e il premio MVP, ha alzato notevolmente il profilo globale del calcio americano. Nonostante i problemi di infortunio legati all’età (Messi ha 37 anni), non ci sono segnali che il fuoriclasse intenda ritirarsi presto.

Ora, come riportato da Goal.com, con il contratto dell’ex Juve che sta per scadere con l’Al-Nassr in Arabia Saudita, potrebbe esserci spazio per un clamoroso ritorno di fiamma tra i due rivali storici. Se il portoghese decidesse di lasciare il Medio Oriente, la tentazione di giocare al fianco di Messi a Miami potrebbe rivelarsi allettante. Questa coppia potrebbe attirare ancora più attenzione su un progetto sportivo che sta cercando di farsi conoscere a livello mondiale.