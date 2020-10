Behrami: «Sono stati giorni difficili, ho dovuto fare i conti con la paura»

Tra paura e difficoltà legate alla positività al coronavirus, Valon Behrami racconta il momento attraversato dal Genoa.

Valon Behrami ha raccontato ai microfoni di Sky Sport il momento da incubo vissuto dal Genoa in queste settimane con i casi di positività.

Queste la sue parole raccolte da gianlucadimarzio.com:

GIORNI DIFFICILI – «Sono stati giorni difficili, soprattutto sul piano mentale. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop e così farò anche questa volta, ma l’aspetto mentale è stato un qualcosa che conoscevo meno. Ho dovuto fare i conti con la paura, per me e per la mia famiglia, perché in quei momenti non sei un calciatore malato, ma semplicemente un uomo malato. Il calcio passa in secondo piano ed è stata sicuramente un’esperienza complicata per tutti».

PROVA DI MATURITÀ – «In questi momenti deve venire fuori ancora di più la voglia di aiutarsi e sacrificarsi per il compagno. Sarà una prova di maturità per tutti noi, perchè nelle difficoltà deve venire fuori il carattere dei veri uomini. A Verona servirà la prestazione, perchè ci sarà qualcuno che non sarà al 100% e lì dovranno uscire fuori i leader di questo gruppo. Sarà un aspetto fondamentale».