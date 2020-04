Belgio, è ufficiale: stop al campionato e titolo assegnato

La Federazione calcistica del Belgio ha ufficializzato lo stop al campionato e assegnato il titolo al Club Brugge

La Federcalcio belga ha ufficializzato la sospensione del campionato nazionale a causa dell’emergenza Coronavirus. La novità, però, è un’altra. Come si legge nel comunicato, è stato assegnato il titolo al Club Brugge.

La ripresa della stagione non è prevedibile in tempi brevi, di conseguenza la Federazione ha deciso di premiare la squadra che finora ha ottenuto più punti nell’arco del campionato. Il Club Brugge vanta quindici punti di vantaggio sul Gent, secondo in classifica.