Belgio Italia, Nainggolan si schiera: «Ovviamente Diavoli Rossi»

Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell’Inter, in una intervista a Gazet van Antwerpen rivela che venerdì sera tiferà per il Belgio nel match contro gli azzurri.

TIFO – «Sento ancora regolarmente Lukaku e Mertens, di recente anche Chadli. Di solito non si parla di calcio. Per chi tiferemo venerdì? Mia moglie non è tifosa e mia figlia maggiore si è schierata con i belgi. Quindi, ovviamente, sosterremo i Diavoli Rossi. Spero davvero che vincano il torneo».

FUTURO – «Cagliari? Sì, l’ho letto anch’io. Si sta scrivendo molto, ma l’unica verità è che non lo so ancora. Mi sto solo godendo le vacanze adesso, il mercato non è ancora aperto. Resta da vedere».

