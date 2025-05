Bellanova è l'esterno destro italiano con più assist in una sola stagione con l'Atalanta. Il confronto con i predecessori - Calcio News 24

Bellanova è l’esterno destro italiano più prolifico con l’Atalanta dal 2000 ad oggi. Il confronto con i suoi predecessori

La pazienza è sempre la virtù dei forti, e al netto della continuità che si prospetta per l’anno prossimo, l’esterno destro Raoul Bellanova è arrivato a quota 10 assist totali tra campionato e coppe varie: scrivendo a suo modo un record importante con l’Atalanta.

Raoul Bellanova è statisticamente il miglior esterno destro atalantino per assist fatti in una singola stagione (10) negli ultimi 25 anni. Per rapporto goal-assist invece è ad oggi al terzo posto dove davanti ha solo Zappacosta (14 in questa stagione) e Andrea Conti (14), dietro invece Schelotto a quota 9 (2011-2012) e Damiano Zenoni con 7 (2000-2001).