Andrea Belotti trascinerà il Torino alla ripresa del campionato di Serie A: il futuro sembra già scritto per il capitano granata

Andrea Belotti scalpita per tornare in campo e trascinare il Torino verso la salvezza in Serie A, cominciando così una nuova stagione con due obiettivi fissi nella testa: un posto in Europa con i granata e la maglia da titolare a EURO 2020.

Il capitano ha già deciso di dare la priorità al Torino e, a meno di offerte irrinunciabili, la dirigenza proverà a trattenerlo.