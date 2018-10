Belotti contro Simeone: è sfida fra bomber in cerca del gol perduto

Il Torino ospita la Fiorentina nell’anticipo, è sfida fra i due bomber Belotti e Simeone che sperano di interrompere l’astinenza dal gol.

L’anticipo serale del sabato della 10ª giornata di Serie A mette di fronte due squadre con un obiettivo comune, Torino e Fiorentina, che sognano entrambe a fine anno di ottenere un piazzamento utile per partecipare alle coppe europee nella prossima stagione. Le ambizioni dei granata e dei viola passano inevitabilmente per i gol dei loro due bomber, Andrea Belotti e Giovanni Simeone. Fino a questo momento però sia ‘Il Gallo’, capitano della squadra di Mazzarri, sia ‘Il Cholito’, numero 9 della squadra di Pioli, non sono riusciti a trovare la rete con regolarità. Appena due reti in 9 presenze per il centravanti di Calcinate, l’ultima delle quali risalente al 23 settembre (su calcio di rigore nell’1-3 al San Paolo contro il Napoli), stesso bottino per l’attaccante argentino, il cui ultimo gol risale addirittura al 19 settembre scorso (Sampdoria-Fiorentina 1-1).

Conti alla mano, i due attaccanti non segnano da oltre un mese. Per entrambi, che sognano di ritagliarsi uno spazio importante anche con le rispettive Nazionali, l’Italia di Mancini e l’Argentina di Scaloni, la gara di stasera rappresenta l’occasione di sbloccarsi e dare un segnale importante a chi ha deciso di puntare su di loro rinunciando anche a offerte importanti. Sui due attaccanti fanno affidamento anche i rispettivi allenatori, che in caso di vittoria vedrebbero alimentarsi le proprie speranze di un piazzamento di prestigio a fine stagione. Il Torino occupa attualmente il 10° posto in classifica con 13 punti, mentre la Fiorentina è 6ª a quota 14 con una lunghezza di vantaggio sui rivali.

