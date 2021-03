Belotti sta bene, la moglie: «Presto potremo riunirci»

Andrea Belotti sta bene, parola della moglie: Giorgia Duro, infatti, ha parlato delle condizioni dell’attaccante del Torino

Andrea Belotti non è ancora disponibile per il Torino di Davide Nicola: i granata recuperano Linetty, ora negativizzato dal Covid, ma sono ancora tanti i calciatori positivi. Intanto la moglie di Belotti, Giorgia Duro, rassicura tutti sulle condizioni dell’attaccante su Instragram.

«Stiamo tutti bene, sono tranquilla anche se manca ancora l’ultimo tassello per la completa felicità. Abbiamo ricevuto tanti messaggi anche per sapere come sta Andrea. Sono fiduciosa che tutto faccia il suo corso e che la famiglia si possa riunire».