Ben Arfa sarebbe fuori dai piani del Lille, per i media francesi sarebbe stato messo fuori squadra per un litigio con mister e compagni

Ben Arfa torna a far parlare di se e ancora una volta per il suo talento, ma per motivi disciplinari. Il Lille infatti lo ha messo fuori rosa in seguito al litigio con il suo allenatore, Gourvennec, a seguito di un litigio tra i due dopo il pareggio per 0-0 con il Bordeaux.

Stando a quanto riporta RMC Sport, Ben Arfa prima avrebbe litigato il compagno di squadra Tiago Djalò negli spogliatoi, per poi passare al suo allenatore per l’atteggiamento tattico, colpevole di un atteggiamento tattico sbagliato: «Giochiamo troppo bassi, non come una squadra che deve difendere un posto in Champions League. Non siamo al Guingamp», avrebbe detto il giocatore.

Il Lille ha aperto una indagine disciplinare interna per capire cosa sia successo negli spogliatoi, ma per ora ha già agito mettendo il giocatore, in scadenza a giugno, fuori dal gruppo.