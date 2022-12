Benatia: «Marocco forte, compatto e organizzato. Può mettere in difficoltà la Spagna»

Mehdi Benatia, ex difensore di Juventus e Roma, ha parlato del suo Marocco che domani sfiderà la Spagna ai Mondiali

Mehdi Benatia, ex difensore di Juventus e Roma, ha parlato del suo Marocco che domani sfiderà la Spagna ai Mondiali. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport:

«Il Marocco è forte, compatto e organizzato. Può mettere in difficoltà la Spagna. Poi aggiungo che la squadra è anche bella da vedere. Abbiamo giocatori di qualità e molto bravi, nel Mondiale ci sono state diverse sorprese perché non ne può uscire un’altra? Dobbiamo avere consapevolezza dei nostri mezzi per battere la Spagna che per noi è una sorta di derby».