Il Benevento ha alzato l’offerta per Kamil Glik e attende una risposta dal Monaco: fiducia per l’ex difensore del Torino

Il Benevento prosegue la trattativa col Monaco per Kamil Glik, che potrebbe fare ritorno in Serie A dopo l’ultima esperienza con la maglia del Torino.

Il club campano ha alzato l’offerta per il difensore polacco ed è in attesa di una risposta. Glik sarebbe un regalo per il tecnico Filippo Inzaghi a seguito della conquista della promozione.