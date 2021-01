Benevento, contatti con il Torino per Zaza: la situazione

Simone Zaza è una delle opzioni valutate dal Benevento per rinforzare il proprio attacco, Primi contatti con la dirigenza granata

Il Benevento è sempre alla ricerca di un centravanti ma al momento l’Udinese non è convinta di cedere Kevin Lasagna, il primo obiettivo delle Streghe.

Cosi. come segnalato da Matteo Pedrosi, il direttore sportivo Pasquale Foggia ha effettuato un sondaggio con il Torino per Simone Zaza. Operazione possibile solamente nel momento in cui i granata dovessero trovare un sostituto.