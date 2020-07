Benevento, Glik è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

Kamil Glik, difensore polacco, è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Benevento

È il giorno di Kamil Glik al Benevento. Il difensore polacco, in arrivo dopo l’esperienza al Monaco, si è recato questa mattina a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Una volta superate, firmerà il contratto che lo legherà alla squadra campana.

Glik sarà il primo rinforzo per il Benevento neo promosso in Serie A e, all’esterno della clinica, non ha nascosto la sua felicità per il ritorno in Italia. «Sono molto contento, mi mancava l’Italia» ha dichiarato il difensore, come riportato da Sky Sport.