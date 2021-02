Benevento, Inzaghi deve ridisegnare il centrocampo contro il Bologna

Benevento in emergenza a centrocampo, contro il Bologna Inzaghi dovrà cambiare nuovamente uomini in mediana. Intanto Iago Falque è diventato un rebus

La squalifiche assegnate dal giudice sportivo a Ionita e Improta obbligano Filippo Inzaghi a dover ridisegnare il centrocampo del suo Benevento contro il Bologna. Fortunatamente l’ex Milan potrà contare sul ritorno tra i disponibili di Përparim Hetemaj, assente contro la Sampdoria perché fermato da una contrattura. Al fianco dell’ex Chievo e di Schiattarella Inzaghi potrebbe optare sulla scelta più logica: Nicolas Viola.

In attacco Lapadula guiderà il reparto schierandosi al centro di un tridente che potrebbe essere completato da Caprari e uno tra Tello e Lapadula. Resta invece da risolvere il rebus Iago Falque che – come scrive il Corriere dello Sport – viene tenuto in come un soprammobile di Swarowski che prende polvere in argenteria.