Il Benevento avrebbe messo nel mirino Sebastian Giovinco, grande obiettivo di mercato

Grandi manovre per il Benevento in vista della prossima finestra di calciomercato. Dopo l’arrivo di Kamil Glik, la società campana è alla ricerca di altri grandi nomi. Pasquale Foggia, direttore sportivo dei giallorossi, ha confermato ai microfoni di Tuttomercatoweb l’interesse per Sebastian Giovinco.

«È un nome venuto fuori come tanti. Siamo concentrati sui reali obiettivi».