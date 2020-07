Benevento, salta Remy: problema con le visite mediche

Il Benevento, neo promosso in Serie A, vede sfumare il colpo Remy

Il Benevento, neo promosso in Serie A, sogna in grande ed è intenzionato a restare nel massimo campionato il più a lungo possibile. E per farlo, la società giallorossa sta puntando forte sul mercato. Il primo colpo ad affetto sarebbe dovuto essere Loic Remy, ex attaccante di Chelsea e Lille, ma sarebbe sfumato.

L’operazione con il francese, arrivato in città già il giorno della promozione matematica, avrebbe subito una brusca frenata. Come riporta Ottopagine.it, Remy ha svolto ha superato brillantemente una prima parte delle visite mediche, ma in seguito a ulteriori controlli di rito sarebbe arrivato lo stop dei medici. L’attaccante francese, almeno per momento, non avrebbe infatti l’idoneità sportiva per giocare in Italia.