Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Cagliari.

«Le partite contro le grandi squadre per noi sono dei banchi di prova per il campionato che vogliamo fare. Oggi speriamo di avere conferme riguardanti il buon momento della squadra, contro un Cagliari che ha diverse assenze. Sarà comunque una gara difficile, contro Sassuolo e Milan abbiamo fatto 57 tiri in porta ma non abbiamo segnato: oggi mi auguro di vedere mezzo tiro e un risultato diverso».