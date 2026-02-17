Benfica Real Madrid, Mourinho espulso nel caos: prima difende Vinicius, poi viene cacciato! L’essenza dello Special One

Benfica Real Madrid, Mourinho espulso nel caos: prima difende Vinicius, poi viene cacciato! Cos’è successo nel match di Champions League

È terminata nel peggiore dei modi, tra tensioni e colpi di scena, la suggestiva sfida di Champions League che vedeva Jose Mourinho opposto al suo passato. Il tecnico del Benfica è stato protagonista di una serata surreale contro il Real Madrid, culminata con un’espulsione a cinque minuti dal novantesimo. L’allenatore portoghese, ex condottiero dell’Inter del Triplete, ha dovuto abbandonare la panchina per aver richiesto con troppa veemenza il secondo cartellino giallo all’indirizzo di Vinicius Junior.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

La gara si è infiammata dopo il vantaggio dei Blancos, siglato proprio dal fuoriclasse brasiliano con uno splendido tiro a giro. L’esultanza del numero 7, un balletto provocatorio sotto la curva dei tifosi di casa, gli è costata la prima ammonizione, ma il vero caos è scoppiato poco dopo. Rientrando a centrocampo, l’attaccante ha avuto un acceso alterco con Gianluca Prestianni: Vinicius ha accusato il giovane talento argentino di avergli rivolto un insulto razzista («mono», ovvero scimmia), coprendosi la bocca per celare il labiale. Il gioco è rimasto fermo per dieci interminabili minuti, durante i quali Mourinho si è distinto per un gesto di grande sportività: ha abbracciato il rivale, chiamandolo ripetutamente «Hermano» per calmarlo.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tuttavia, la tregua è durata poco. Quando la partita è ripresa, un fallo di Vinicius al limite dell’area su Rios ha scatenato la furia dello Special One, che pretendeva l’espulsione dell’avversario per somma di ammonizioni. A farne le spese è stato invece proprio lui: l’arbitro François Letexier, su segnalazione dei collaboratori, ha estratto il rosso per l’allenatore delle Aquile, giudicato troppo esagitato. Mourinho, infuriato, si è accomodato in tribuna per assistere allo 0-1 finale. Una beffa che costa caro: il tecnico non sarà presente al Santiago Bernabeu tra otto giorni per il decisivo ritorno dei playoff.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.